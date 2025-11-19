Ахметзянов высказался о предстоящем отсутствии на скамейке из-за дисквалификации

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов ответил на вопрос о своей дисквалификации. В ближайшем матче «Оренбург» сыграет с калининградской «Балтикой» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 22 ноября.

— Дисквалификация на два матча. Как будете распределять силы на бровке во время игры? Как сейчас выстраиваете работу?

— Находиться на бровке или нет — я здесь не вижу проблем на этом стадионе, на домашнем стадионе. Здесь всё компактно, чёткий обзор, вообще нет никаких проблем, — сказал Ахметзянов в интервью клубной пресс-службе.

Ильдар Ахметзянов бил дисквалифицирован решением КДК РФС на два матча после удаления во встрече 15-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).