Канчельскис: условному Кюрасао на ЧМ забьют очень много — будет некрасиво

Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис порассуждал о том, как выступит сборная Кюрасао на чемпионате мира — 2026, где будут играть 48 национальных команд.

— На ЧМ-2026 вышла сборная Кюрасао — можно ли усомниться в уровне турнира с такими участниками?
— В этом есть доля правды. Попадёт условный Кюрасао в группу к немцам и англичанам — им забьют очень много. Это будет выглядеть некрасиво. Раньше на чемпионатах мира было 24 команды — и было интересно. Классные матчи, сборные. А сейчас те, которых все будут обыгрывать. Где смысл? Но есть ФИФА и УЕФА, они решают. Посмотрим, каким получится турнир, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

