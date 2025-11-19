Константин Генич показал памятник, установленный на могиле Василия Уткина

Российский комментатор Константин Генич показал памятник, установленный на могиле журналиста Василия Уткина. Известный комментатор, теле- и радиоведущий, блогер Василий Уткин ушёл из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Фото: Из личного архива Константина Генича

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — написал Генич в телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс», спортивный журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», позднее работал на «Матч ТВ» и занимался собственным YouTube-каналом.