Константин Генич показал памятник, установленный на могиле Василия Уткина

Константин Генич показал памятник, установленный на могиле Василия Уткина
Российский комментатор Константин Генич показал памятник, установленный на могиле журналиста Василия Уткина. Известный комментатор, теле- и радиоведущий, блогер Василий Уткин ушёл из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Фото: Из личного архива Константина Генича

«Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли», — написал Генич в телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс», спортивный журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», позднее работал на «Матч ТВ» и занимался собственным YouTube-каналом.

