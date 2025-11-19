Скидки
Воспитанник «Зенита» Саусь рассказал, как заблудился в Эрмитаже

Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Зенита» Владислав Саусь высказался о периоде жизни в Санкт-Петербурге. Напомним, сейчас игрок выступает за «Балтику» из Калининграда.

«Конечно, такие холодные осени и зимы мне не особенно привычны. В Краснодаре так много снега не бывает. Но не скажу, что по этому поводу страдал. Со временем уже и к питерской погоде привык, и сам город очень полюбился. Хотя летний Питер мне нравится намного больше зимнего.

Могли поехать с друзьями в центр или ещё куда-то. Когда сестра с мужем приезжали в гости, тоже много гуляли по городу. Один раз ходил в Эрмитаж. И заблудился, ха-ха! Не ожидал, что Эрмитаж настолько большой. В попытке найти выход куда-то не туда повернул, а там — ещё один зал, и ещё… Пришлось обратиться за помощью к сотрудникам музея. Они подсказали, куда идти», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

