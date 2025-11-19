Скидки
«Спартак» заинтересован в 27-летнем нападающем «Штутгарта» — Конур

Комментарии

Московский «Спартак» проявляет интерес к 27-летнему крайнему нападающему «Штутгарта» Силасу Катомпа Мвумпа. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, заинтересованы в вингере также «Вердер», «Гамбург», «Шальке 04», «Самсунспор» и «Андерлехт».

За «Штутгарт» Силас выступает с 2019 года. В сезоне-2024/2025 он играл за «Црвену Звезду» на правах аренды. За сербскую команду конголезский футболист провёл 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мвумпа в € 4 млн.

