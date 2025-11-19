Скидки
Нобель Арустамян: совмещение тренерских постов — это беда нашего футбола

Нобель Арустамян: совмещение тренерских постов — это беда нашего футбола
Комментарии

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о практике совмещения постов тренера в сборной России и в клубе. Ранее Валерий Карпин совмещал должности главного тренера в сборной России и в московском «Динамо». В понедельник, 17 ноября, Карпин объявил, что покинул «Динамо».

«Совмещение [тренерских постов] — это беда нашего футбола. Зачем это делать? Тем более в моменте, когда сборная, к сожалению, без официальных матчей», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

