Главная Футбол Новости

Красивый гол со средней дистанции — в видеообзоре матча Косово — Швейцария в отборе на ЧМ
Накануне состоялась встреча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Косова и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). Матч закончился со счётом 1:1.

В начале второго тайма счёт во встрече открыл нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас. На 74-й минуте полузащитник Косова Флоран Муслия восстановил равновесие.

После шести туров квалификации сборная Швейцарии набрала 14 очков и заняла первое место в группе B, что позволило ей выйти на мировое первенство. Национальная команда Косова заработала 11 очков и расположилась на второй строчке, попав в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира.

