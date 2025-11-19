Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов — о Карпине в «Динамо»: я бы его послал, он же вообще чокнулся




Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию, что Валерий Карпин просил руководство «Динамо» наделить его бóльшими полномочиями в клубе, в частности, дать возможность отвечать за трансферы и академию. Бело-голубых Карпин покинул 17 ноября.

— Есть информация, что он требовал (передать контроль за спортивной составляющей в «Динамо» ему в руки. — Прим. «Чемпионата»). Понимаешь, в чём дело? Если бы он у меня так потребовал, я бы его послал. Но что он потом делает? Карпин берёт и пишет заявление по собственному желанию. Типа пошли вы. И при этом говорит, что я с вас неустойку не буду брать. Он вообще чокнулся. Что он говорит?

— Ну здесь по обоюдному согласию прошло расторжение.
— Степашин знаешь, что сказал?

— Что?
— Даже после того, какую хрень он (Карпин. — Прим. «Чемпионата») сказал, они его не увольняли. Степашин говорит, что я с ним в классных отношениях, как и Федун, оставайся, говорит, всё классно. А Валера нет. Не даёте мне, говорит, трансферами заниматься, я хочу ещё тренеров притащить из «Ростова».

— А вы в этом уверены?
— Ну такая информация. Она есть в прессе, везде, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

