Саусь: бразильские футболисты в «Зените» знают много русских матерных слов

Воспитанник «Зенита» Владислав Саусь рассказал, что бразильские футболисты сине-бело-голубых знают много нецензурных слов на русском языке.

— Как тебя Малком отругал на чистом русском?

— Это было в шуточной форме. Но я тогда понял, что бразильские футболисты знают много русских матерных слов, ха-ха, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В составе «Зенита» Саусь провёл один матч Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.