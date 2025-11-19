Саусь: молодому и сейчас тяжело заиграть в «Зените», но всё же полегче, чем пару лет назад

Воспитанник «Зенита», а ныне футболист «Балтики» Владислав Саусь объяснил, почему не смог закрепиться в петербургском клубе. В составе «Зенита» Саусь провёл один матч Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.

— Понимаешь, почему выход против «Факела» так и остался для тебя единственным в «Зените»?

— Молодому футболисту и сейчас тяжело заиграть в «Зените», но всё-таки, наверное, полегче, чем тогда. При мне даже на замене сидели футболисты национальных команд. Игру определяли звёздные легионеры. Рассчитывать на игровое время мне объективно было сложно. И тем не менее я рад и горд, что дебютировал в Премьер-Лиге именно за «Зенит», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.