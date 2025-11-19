Владислав Саусь рассказал, за что штрафуют в «Балтике»

Футболист «Балтики» Владислав Саусь рассказал, за что штрафует футболистов главный тренер калининградцев Андрей Талалаев.

— Бевеев уже попадал на штраф от Андрея Викторовича. У тебя было?

— Тьфу-тьфу-тьфу, у меня пока нет.

— Санкции в «Балтике» предусмотрены за невыполнение игровых требований?

— Ещё за какие-то дисциплинарные проступки.

— Тебе это не грозит?

— Стараюсь следить за дисциплиной (улыбается), — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.