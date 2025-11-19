Полузащитник «Балтики» Саусь: попробуем переубедить Радимова

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь отреагировал на мнение известного экс-футболиста и тренера Владислава Радимова о том, что игрокам калининградцев будет тяжело закрепиться в сборной России.

— Обидно было читать слова своего бывшего тренера Радимова, якобы «игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас в сборной России»?

— А я не видел этих слов. У каждого человека своё мнение. Если Владислав Николаевич считает так — хорошо, попробуем убедить его в обратном (улыбается). Тем более что меня Радимов тренировал. Но уже на последнем сборе было два игрока «Балтики», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.