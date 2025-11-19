Скидки
Полузащитник «Балтики» Саусь раскрыл причины ухода из «Зенита»

Полузащитник «Балтики» Саусь раскрыл причины ухода из «Зенита»
Воспитанник «Зенита» Владислав Саусь объяснил, почему в своё время решил уйти из петербургского клуба. Полузащитник перебрался в «Шинник», откуда позже перешёл в свой нынешний клуб — «Балтику».

«Мы обсуждали ситуацию с агентом. Понимали, что пора переходить на какой-то другой уровень и пробовать силы в лиге выше. Когда появился вариант с «Шинником», мы поговорили с Сергеем Богдановичем и друг друга прекрасно поняли. Он сам сказал: «Нужно идти, пробовать и играть». Семак пожелал мне удачи, и я прямо со сбора «Зенита» вылетел в расположение «Шинника».

Эти полгода очень много мне дали. В Ярославле я почувствовал, что такое ФНЛ и мужской футбол, какие здесь скорости, игроки и вообще структура турнира. И для «Шинника» это был хороший период. Я отыграл все матчи и получил несколько предложений. Переходя в «Балтику», уже чётко представлял себе, чего ждать от этого чемпионата», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В составе «Зенита» Саусь провёл один матч Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.

