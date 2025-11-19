«Барселона» представила четвёртый комплект формы, он посвящён разгрому «Реала»

Каталонская «Барселона» продемонстрировала, как будет выглядеть четвёртый комплект формы на текущий сезон, он посвящён разгрому мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в 2005 году. Техническим спонсором «Барселоны» выступает известная американская компания Nike.

Фото: ФК «Барселона»

В пресс-релизе сине-гранатовых сказано, что четвёртый комплект формы «отсылает к победе над «Реалом» на выезде 19 ноября 2005 года». В той встрече «Барселона» одержала победу над «сливочными» со счётом 3:0. Голы забили Самуэль Это’О и Роналдиньо (дубль).

Отметим, что в матче 10-го тура Ла Лиги этого сезона «Реал» обыграл «Барселону» на домашней арене со счётом 2:1.