«Барселона» представила четвёртый комплект формы, он посвящён разгрому «Реала»

«Барселона» представила четвёртый комплект формы, он посвящён разгрому «Реала»
Комментарии

Каталонская «Барселона» продемонстрировала, как будет выглядеть четвёртый комплект формы на текущий сезон, он посвящён разгрому мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в 2005 году. Техническим спонсором «Барселоны» выступает известная американская компания Nike.

Фото: ФК «Барселона»

Фото: ФК «Барселона»

ФК «Барселона»

ФК «Барселона»

В пресс-релизе сине-гранатовых сказано, что четвёртый комплект формы «отсылает к победе над «Реалом» на выезде 19 ноября 2005 года». В той встрече «Барселона» одержала победу над «сливочными» со счётом 3:0. Голы забили Самуэль Это’О и Роналдиньо (дубль).

Отметим, что в матче 10-го тура Ла Лиги этого сезона «Реал» обыграл «Барселону» на домашней арене со счётом 2:1.

