«От таких вызовов не отказываются». Олег Денисов объяснил, почему решил прийти в «Спартак»

Новый директор академии «Спартака» Олег Денисов объяснил, почему принял предложение по работе в структуре московского клуба.

«Когда поступило предложение от «Спартака», я понял, что от таких вызовов не отказываются. Это очень серьёзно и интересно.

У спартаковской академии свои принципы и традиции. Уверен, работа предстоит очень интересная и насыщенная. Тем более что возможностей для выращивания футбольных талантов у «Спартака» гораздо больше и задачи ставятся куда более серьёзные.

Всё-таки в «Московской футбольной академии» мы во многом выполняли социальную миссию: растили детей, которые любят футбол. Наши команды выступали в ЮФЛ и ФНЛ-2, но мы понимали, что по-настоящему талантливых ребят у нас с большой долей вероятности заберут ведущие московские академии; так и происходило», — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».