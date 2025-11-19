Дмитриев ответил, какие эмоции испытывает, выигрывая конкуренцию у легионеров в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопросы о конкуренции в команде и о статусе клуба.

— Какие эмоции испытываете, когда удаётся выиграть конкуренцию у более опытных игроков, в частности у легионеров?

— Конечно, ты сам увереннее себя чувствуешь, когда ты играешь, когда ты понимаешь, что тебе доверяют. Тебя выбирают, значит, рассчитывают на тебя. Поэтому от этого ты чувствуешь себя увереннее и прибавляешь в игре.

— С первых игр оценили масштаб команды, количество болельщиков?

— Конечно. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже ещё играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков из «Спартака», чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь, — приводит слова Дмитриева ТАСС.

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Игорь Дмитриев провёл 13 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи. Также на его счету шесть матчей, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.