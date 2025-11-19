Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый директор академии «Спартака» рассказал, какие задачи перед ним стоят

Новый директор академии «Спартака» рассказал, какие задачи перед ним стоят
Аудио-версия:
Комментарии

Новый директор академии московского «Спартака» Олег Денисов рассказал, какие задачи перед ним стоят в структуре красно-белых.

— Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?
— У «Спартака» есть свое видение развития академии. Моя задача — воплощать его на практике. Делать всё, чтобы оптимально выстроить процесс подготовки футболистов высокого уровня, создания резерва для главной команды.

Сначала вырастить таланты, затем довести их до соответствия взрослому уровню, чтобы они прославляли свой родной клуб. Именно это должно быть главной целью. То есть, с одной стороны, чтобы игроки даже не рассматривали вариант ухода в другие клубы, а с другой — чтобы уровень воспитанников соответствовал запросам основы, — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Спартак» объявил о назначении нового директора в клубную академию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android