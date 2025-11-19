Новый директор академии «Спартака» рассказал, какие задачи перед ним стоят

Новый директор академии московского «Спартака» Олег Денисов рассказал, какие задачи перед ним стоят в структуре красно-белых.

— Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?

— У «Спартака» есть свое видение развития академии. Моя задача — воплощать его на практике. Делать всё, чтобы оптимально выстроить процесс подготовки футболистов высокого уровня, создания резерва для главной команды.

Сначала вырастить таланты, затем довести их до соответствия взрослому уровню, чтобы они прославляли свой родной клуб. Именно это должно быть главной целью. То есть, с одной стороны, чтобы игроки даже не рассматривали вариант ухода в другие клубы, а с другой — чтобы уровень воспитанников соответствовал запросам основы, — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».