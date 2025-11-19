Нобель Арустамян ответил, выбрал бы клуб или сборную России на месте Валерия Карпина

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о совмещении постов главного тренера в сборной России и в московском «Динамо» Валерием Карпиным. В понедельник, 17 ноября, Карпин объявил, что покинул «Динамо».

«Я бы на месте Карпина, вот если бы мне сказали: «Выбирай между клубом и сборной», я бы конечно… Выбрал клуб? Конечно, в нынешней ситуации, конечно», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре россияне сыграли два товарищеских матча с Перу (1:1) и Чили (0:2).