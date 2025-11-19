Скидки
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян ответил, выбрал бы клуб или сборную России на месте Валерия Карпина

Нобель Арустамян ответил, выбрал бы клуб или сборную России на месте Валерия Карпина
Комментарии

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о совмещении постов главного тренера в сборной России и в московском «Динамо» Валерием Карпиным. В понедельник, 17 ноября, Карпин объявил, что покинул «Динамо».

«Я бы на месте Карпина, вот если бы мне сказали: «Выбирай между клубом и сборной», я бы конечно… Выбрал клуб? Конечно, в нынешней ситуации, конечно», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре россияне сыграли два товарищеских матча с Перу (1:1) и Чили (0:2).

