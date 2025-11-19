«Локомотив» договорился о продлении контракта с Галактионовым с повышенной зарплатой

«Локомотив» согласовал продление контракта с Михаилом Галактионовым и его тренерским штабом на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Зарплата тренера, которая составляла 5 млн рублей в месяц, увеличится за счёт обычного повышения, а также бонусов.

Галактионов работает в «Локомотиве» с 2022 года. Ранее специалист возглавлял «Пари НН» и молодёжные сборные России разных возрастов.

Железнодорожники после 15 туров Мир РПЛ занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. От лидирующего «Краснодара» «Локомотив» отстаётся всего на три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-зелёные сыграют как раз с «быками».