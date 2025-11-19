Нобель Арустамян: надо было думать дальше и рассматривать вариант с переходом в Азию

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если мы берём реальность, я до сих пор не понимаю… Вот прошло три года. Помню, декабрь или ноябрь 2022 года — обсуждали переход в Азию. Считаю, что это была большая, большая, ну не то что ошибка, а, на мой взгляд, надо было думать дальше и всё же этот вариант рассматривать», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре россияне сыграли два товарищеских матча с Перу (1:1) и Чили (0:2).