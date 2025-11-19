Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о реализации всех билетов на дерби с ЦСКА

«Спартак» объявил о реализации всех билетов на дерби с ЦСКА
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о полной реализации билетов на центральный матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На дерби с ЦСКА будет аншлаг! «Спартак» реализовал все билеты на домашний матч — в пятый раз в 2025 году», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Вместимость «Лукойл Арены» — 45 360 мест. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Материалы по теме
«Мясной отдел, конечно». Быстров предсказал победу «Спартака» над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android