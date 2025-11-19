«Спартак» объявил о реализации всех билетов на дерби с ЦСКА

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о полной реализации билетов на центральный матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:45 мск.

«На дерби с ЦСКА будет аншлаг! «Спартак» реализовал все билеты на домашний матч — в пятый раз в 2025 году», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Вместимость «Лукойл Арены» — 45 360 мест. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).