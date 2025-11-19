Игорь Дмитриев высказал мнение, как молодым игрокам не терять голову при карьерном скачке

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос, как молодым игрокам не терять голову при быстром карьерном скачке.

«Когда я из Второй лиги перешёл в «Урал», у меня тоже крышу снесло. Там месяца два—три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать. Как с этим справиться… Мне кажется, это от воспитания зависит. Ты должен понимать, что всё равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же всё равно влияет на сегодняшнее состояние, самочувствие. Поэтому думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», — приводит слова Дмитриева ТАСС.