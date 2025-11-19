Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дмитриев высказал мнение, как молодым игрокам не терять голову при карьерном скачке

Игорь Дмитриев высказал мнение, как молодым игрокам не терять голову при карьерном скачке
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос, как молодым игрокам не терять голову при быстром карьерном скачке.

«Когда я из Второй лиги перешёл в «Урал», у меня тоже крышу снесло. Там месяца два—три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать. Как с этим справиться… Мне кажется, это от воспитания зависит. Ты должен понимать, что всё равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же всё равно влияет на сегодняшнее состояние, самочувствие. Поэтому думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Материалы по теме
Дмитриев ответил, какие эмоции испытывает, выигрывая конкуренцию у легионеров в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android