Александр Бубнов: сборная России никому не нужна

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о необходимости существования сборной России по футболу. По словам Бубнова, национальная команда нужна только для того, чтобы проводить официальные игры. От международной арены сборная России отстранена с февраля 2022-го.

«Никому не нужна! Никому не нужна сборная. Я тебе скажу, Нобель. Сборная России никому не нужна по той простой причине, что когда нам разрешат [вернуться на международную арену], а когда разрешат, неизвестно, то разрешат так, что у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть.

Потому что сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем он (Карпин. — Прим. «Чемпионата») там нужен? У нас сидят Царь (Александр Мостовой. — Прим. «Чемпионата»), Ташуев, Пятибратов. Я тебе сейчас перечислю тех, кто бы работал там за бесплатно!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
