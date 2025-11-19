В «Акроне» рассказали о восстановлении Артёма Дзюбы после травмы

В пресс-службе «Акрона» рассказали о ходе восстановления нападающего Артёма Дзюбы после перенесённой травмы.

«Артём Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из-за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой. Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Акрона».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 13 матчей в рамках Мир РПЛ, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт 37-летнего нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.