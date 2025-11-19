Скидки
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов в четвёртый раз за год

Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов в четвёртый раз за год
Комментарии

Бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Жо в четвёртый раз арестовали за неуплату алиментов, сообщает онлайн-издание Metropoles. По данным источника, задержание произошло во вторник в Рио-де-Жанейро. Жо не платил алименты в течение 12 месяцев и арестован по этой причине в четвёртый раз.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщала, что экс-нападающий должен будет посетить матчи армейцев с махачкалинским «Динамо» 26 ноября в Кубке России и с «Оренбургом» 29 ноября в Мир РПЛ.

Жо выступал за красно-синих с 2006 по 2008 год, после чего перешёл в «Манчестер Сити». В составе армейцев бразилец выигрывал чемпионат России и Кубок страны.

