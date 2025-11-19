Скидки
Экс-игрок ЦСКА Иванов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Иванов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на «Лукойл Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все прекрасно понимают, что это дерби. Обе команды сделали выводы, следят друг за другом. Неважно, как сыграли первую игру. Сказать тяжело, кто выйдет победителем. Матч будет интересным. Надеюсь на победу ЦСКА, верю в это. Если Обляков не сможет сыграть, это будет потерей. Но ничего страшного — это футбол. У команды есть хорошие игроки, которые смогут его заменить. Большой проблемы не будет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

