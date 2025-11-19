Московское «Динамо» поздравило фигуристку Евгению Медведеву с днём рождения

Московское «Динамо» в социальных сетях поздравило российскую фигуристку Евгению Медведеву с днём рождения.

«Поздравляем с днём рождения болельщицу «Динамо» Женю Медведеву. Прославленной спортсменке и двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 26 лет!

С праздником, Женя», — написано в сообщении клуба.

Евгения Медведева — мастер спорта России международного класса (2015), заслуженный мастер спорта России (2016).

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 17 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (33).