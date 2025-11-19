Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба посетил хоккейный матч «Лады» и получил именной свитер

Артём Дзюба посетил хоккейный матч «Лады» и получил именной свитер
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба посетил хоккейный матч местной «Лады» с омским «Авангардом» (0:3). Об этом сообщил телеграм-канал «Лады».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Окулов, Фьоре) – 01:12 (5x5)     0:2 Котляревский (Маклауд, Чеккони) – 34:51 (5x5)     0:3 Рашевский (Мартынов, Шарипзянов) – 45:27 (5x5)    

Фото: ХК «Лада»

«Плюс один опытный бомбардир в нашей команде. Были рады видеть нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на «Лада-Арене»!» — написано в сообщении клуба.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 21 очко за 28 матчей.

«Акрон» находится на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков после 15 игр. На первой строчке располагается «Краснодар» (33).

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Акроне» рассказали о восстановлении Артёма Дзюбы после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android