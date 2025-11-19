Артём Дзюба посетил хоккейный матч «Лады» и получил именной свитер
Поделиться
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба посетил хоккейный матч местной «Лады» с омским «Авангардом» (0:3). Об этом сообщил телеграм-канал «Лады».
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Окулов, Фьоре) – 01:12 (5x5) 0:2 Котляревский (Маклауд, Чеккони) – 34:51 (5x5) 0:3 Рашевский (Мартынов, Шарипзянов) – 45:27 (5x5)
Фото: ХК «Лада»
«Плюс один опытный бомбардир в нашей команде. Были рады видеть нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на «Лада-Арене»!» — написано в сообщении клуба.
«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 21 очко за 28 матчей.
«Акрон» находится на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков после 15 игр. На первой строчке располагается «Краснодар» (33).
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:08
-
14:58
-
14:54
-
14:50
-
14:43
-
14:40
-
14:34
-
14:27
-
14:18
-
14:16
-
14:09
-
14:05
-
13:58
-
13:52
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:26
-
13:08
-
13:05
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:44
-
12:40