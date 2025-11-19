Артём Дзюба посетил хоккейный матч «Лады» и получил именной свитер

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба посетил хоккейный матч местной «Лады» с омским «Авангардом» (0:3). Об этом сообщил телеграм-канал «Лады».

Фото: ХК «Лада»

«Плюс один опытный бомбардир в нашей команде. Были рады видеть нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на «Лада-Арене»!» — написано в сообщении клуба.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 21 очко за 28 матчей.

«Акрон» находится на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Подопечные Заура Тедеева заработали 18 очков после 15 игр. На первой строчке располагается «Краснодар» (33).