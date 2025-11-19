Бубнов — о Карпине в сборной России: за какую родину ты бьёшься? У тебя родина — Эстония

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Ранее специалист покинул московское «Динамо», мотивировав это тем, что его приоритет — национальная команда России. Бубнова это заявление удивило.

«Нобель, сейчас Карпин договорился знаешь до чего? Что приоритет у него всегда был в сборной, а «Динамо» просто попросило, и он одолжение сделал. Потом сейчас заговорил, что, мол, как я могу сборную бросить, когда её нужно подготовить, когда нам разрешат играть… Я о родине думаю. О родине заговорил! У него три родины! Тройное гражданство. Но тем не менее самое, говорит, что меня сподвигло, это я соскучился по семье, дочке, жене. Ну, соскучился, иди, у тебя бабла уже полно. За какую родину ты бьёшься? У тебя родина — Эстония», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.