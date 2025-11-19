Дмитрий Булыкин: был удивлён уходу Карпина из «Динамо» — он не из тех, кто сдаётся

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об уходе Валерия Карпина из московского клуба. Карпин возглавил бело-голубых минувшим летом. Свой пост он оставил 17 ноября, сохранив работу в сборной России.

«Конечно, был удивлён уходу Карпина из «Динамо». Обычно тренеры сами не уходят — их увольняют. Удивлён этому, потому что ушёл сейчас, а не в зимнюю паузу. Можно было к чему-то придраться после плохих результатов «Динамо» и сборной России в последних матчах. Но Карпин не из тех тренеров, кто сдаётся, а тут был прилично удивлён», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.