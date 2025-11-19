Скидки
Новый директор академии «Спартака» рассказал, что для него «спартаковский футбол»

Новый директор академии «Спартака» рассказал, что для него «спартаковский футбол»
Новый директор академии московского «Спартака» Олег Денисов рассказал, что для него значит понятие «спартаковский футбол».

— Мы все говорим, что любим спартаковский футбол. Но каждый понимает это по-своему. И в этом тоже наша задача — скорректировать методологию так, чтобы системности стало больше, а интерпретаций — меньше.

— А что для вас спартаковский футбол?

— Я сам не из Сокольников, но там родился мой отец. И где-то с трех лет у меня уже не было сомнений, за какую команду болеть. Хотя футболом я занимался в другой школе, но в армейской команде нашего возраста где-то половина ребят симпатизировала именно «Спартаку». В советские годы это было в порядке вещей; такой, как сейчас, принципиальности не существовало. Просто школа ЦСКА была ближе к дому, поэтому в ней и тренировался.

Что касается стиля, то для меня спартаковский футбол, пусть это прозвучит банально, — та игра, с которой красно-белые возвращались из первой лиги в высшую в 1977 году, а затем становились чемпионами. Допускаю, что это было мое детское восприятие, но мне казалось, что тот «Спартак» отличало настоящее творчество на поле. Те самые «стеночки», при этом в сочетании с прекрасной физической подготовкой, умением действовать на контратаках, переламывать неудачно складывающиеся матчи, — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартак».

