Новый директор академии «Спартака» рассказал, что для него «спартаковский футбол»

Новый директор академии московского «Спартака» Олег Денисов рассказал, что для него значит понятие «спартаковский футбол».

— Мы все говорим, что любим спартаковский футбол. Но каждый понимает это по-своему. И в этом тоже наша задача — скорректировать методологию так, чтобы системности стало больше, а интерпретаций — меньше.

— А что для вас спартаковский футбол?

— Я сам не из Сокольников, но там родился мой отец. И где-то с трех лет у меня уже не было сомнений, за какую команду болеть. Хотя футболом я занимался в другой школе, но в армейской команде нашего возраста где-то половина ребят симпатизировала именно «Спартаку». В советские годы это было в порядке вещей; такой, как сейчас, принципиальности не существовало. Просто школа ЦСКА была ближе к дому, поэтому в ней и тренировался.

Что касается стиля, то для меня спартаковский футбол, пусть это прозвучит банально, — та игра, с которой красно-белые возвращались из первой лиги в высшую в 1977 году, а затем становились чемпионами. Допускаю, что это было мое детское восприятие, но мне казалось, что тот «Спартак» отличало настоящее творчество на поле. Те самые «стеночки», при этом в сочетании с прекрасной физической подготовкой, умением действовать на контратаках, переламывать неудачно складывающиеся матчи, — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартак».