Булыкин: было загадкой, зачем «Спартак» подписывал со Станковичем новый контракт

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

«В «Спартаке» очень много нюансов. Может, хотели встряхнуть команду, может, у него была неустойка: если он с командой будет ниже пятёрки лидеров, то можно увольнять без выплат. Для меня было загадкой, для чего со Станковичем подписали контракт на второй сезон после того, как у него ничего не получилось выполнить в прошлом сезоне.

Уже были к нему вопросы по поводу поведения, имиджа. Здесь вопросы к руководству «Спартака». Видимо, спортивный директор клуба решил поменять тренера. А вот на кого — это уже второй вопрос», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 25 очков за 15 матчей.

