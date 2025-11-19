Скидки
Денисов рассказал о важной миссии академии «Спартака»

Денисов рассказал о важной миссии академии «Спартака»
Комментарии

Новый директор академии московского «Спартака» Олег Денисов рассказал о важной миссии при подготовке молодых футболистов.

«Далеко не все воспитанники в итоге становятся успешными игроками. Есть ребята, которые рано заканчивают с футболом. Им тоже важно иметь представление о том, что возможно какое-то другое продолжение жизни, если с футболом не получится. Вот я не понимал в детской школе, что есть «нефутбольная» жизнь. И когда футбольная неожиданно прекратилась, то даже не знал, в какой институт поступить, потому что вообще об этом не думал.

Хочется, чтобы наши дети не теряли себя в подобных ситуациях и параллельно с футбольными навыками приобретали какие-то другие. Это тоже важная миссия Академии», — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

