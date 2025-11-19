Саусь объяснил, что помогло «Балтике» безболезненно перейти из Первой лиги в РПЛ

Футболист «Балтики» Владислав Саусь объяснил, что помогло калининградской команде безболезненно перейти из Лиги Pari (Первой лиги) в Мир РПЛ.

«Мы уже с весны начали готовиться к РПЛ. Андрей Викторович много раз на тренировках повторял: «В Премьер-Лиге так долго работать с мячом не дадут». Уже тогда мы старались тренироваться на скоростях РПЛ», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 новичок Мир РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева стартовала с выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1) и крупной гостевой победы над «Спартаком» (3:0). После первого круга калининградцы занимают пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах.