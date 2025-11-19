Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Саусь назвал гол «Спартаку» самым красивым в карьере

Полузащитник «Балтики» Саусь назвал гол «Спартаку» самым красивым в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь назвал гол в ворота «Спартака» самым красивым в своей профессиональной карьере. Напомним, в матче 2-го тура Мир РПЛ калининградцы обыграли «Спартак» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

— Случались в жизни более красивые голы, чем «Спартаку»?
— Наверное, нет. Пока это самый запоминающийся и красивый гол в карьере.

— Сам внутренне не удивился, как так попал?
— Вначале думал принимать мяч, а потом решил: дай-ка пробью. И хорошо, что пробил. Неплохо получилось. Почаще бы такие голы забивать! — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил две результативных передачи.

Материалы по теме
«Я простой станичный парень, пальцы веером не гну». Открытие года в команде-сенсации РПЛ
Эксклюзив
«Я простой станичный парень, пальцы веером не гну». Открытие года в команде-сенсации РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android