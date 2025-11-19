Полузащитник «Балтики» Саусь назвал гол «Спартаку» самым красивым в карьере

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь назвал гол в ворота «Спартака» самым красивым в своей профессиональной карьере. Напомним, в матче 2-го тура Мир РПЛ калининградцы обыграли «Спартак» со счётом 3:0.

— Случались в жизни более красивые голы, чем «Спартаку»?

— Наверное, нет. Пока это самый запоминающийся и красивый гол в карьере.

— Сам внутренне не удивился, как так попал?

— Вначале думал принимать мяч, а потом решил: дай-ка пробью. И хорошо, что пробил. Неплохо получилось. Почаще бы такие голы забивать! — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил две результативных передачи.