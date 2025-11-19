Скидки
Аршавин отреагировал на заявление, что Россия готова к матчам с топ-сборными мира

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин отреагировал на заявление крайнего нападающего сборной России Максима Глушенкова, который сказал, что россияне готовы к матчам с ведущими сборными мира. В ноябрьскую международную паузу подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи — с Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Мы можем говорить всё что угодно, но пока сборная не будет там участвовать, мы этого не узнаем.

Но мне, кстати, нравится, как играет наша сборная. В любом случае товарищеские матчи — это одно, а официальные — другое», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

