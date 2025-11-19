Скидки
Саусь: откуда звёздная болезнь? Я простой парень из станицы, пальцы веером никогда не гнул

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь ответил на вопрос, не боится ли он звёздной болезни.

«Откуда у меня звёздной болезни появиться? Я только первый сезон в Премьер-Лиге. Фурора не произвёл. Как был, так и остался простым парнем из станицы. Пальцы веером никогда не гнул — спасибо родителям за правильное воспитание», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативных передачи. «Балтика» идёт на пятом месте в Мир РПЛ.

