Сёмин раскрыл детали встречи экс-тренеров сборной России с министром спорта Дегтярёвым

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскрыл детали встречи экс-тренеров сборной России с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым. По словам Сёмина, у министра есть большой интерес помочь российскому футболу.

«Самое важное — у министра есть большой интерес помочь российскому футболу определёнными решениями. Он хочет, чтобы футбол развивался, прекрасно знает всю статистику. Какие-то нюансы Дегтярёву было интересно услышать от нас, и он их услышал. Мнение в целом было единым — у всех четверых. Встреча шла недолго, думаю, будет хорошо продолжить эту дискуссию. Много интересных тем было затронуто. Дегтярёв очень внимательно нас выслушал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.