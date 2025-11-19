Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ

Юрий Сёмин предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин предложил свой вариант лимита на легионеров в Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день клубы чемпионата России могут включать в заявку до 13 иностранных футболистов, выпуская одновременно на поле восемь из них.

«О лимите на встрече с Дегтярёвым все говорили разное, но в целом — есть единство. Я говорил, что количество легионеров в заявке может быть меньше 13. Но игроки команды имеют равные права — ни у кого нет никаких льгот. Ни у россиян, ни у иностранцев — кто лучше, того тренер и выпускает в основном составе. Это даст конкуренцию, которую сейчас наши футболисты не совсем выдерживают, мягко говоря. А должны соревноваться с иностранцами или между собой каждый день, на каждой тренировке. Тогда будет главенствовать спортивный принцип — играет сильнейший. Ни у кого не должно быть привилегий — я был за такой принцип», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сёмин раскрыл детали встречи экс-тренеров сборной России с министром спорта Дегтярёвым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android