Юрий Сёмин предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин предложил свой вариант лимита на легионеров в Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день клубы чемпионата России могут включать в заявку до 13 иностранных футболистов, выпуская одновременно на поле восемь из них.

«О лимите на встрече с Дегтярёвым все говорили разное, но в целом — есть единство. Я говорил, что количество легионеров в заявке может быть меньше 13. Но игроки команды имеют равные права — ни у кого нет никаких льгот. Ни у россиян, ни у иностранцев — кто лучше, того тренер и выпускает в основном составе. Это даст конкуренцию, которую сейчас наши футболисты не совсем выдерживают, мягко говоря. А должны соревноваться с иностранцами или между собой каждый день, на каждой тренировке. Тогда будет главенствовать спортивный принцип — играет сильнейший. Ни у кого не должно быть привилегий — я был за такой принцип», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.