Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель» состоится в Кувейте

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) объявила дату и место проведения матча за Суперкубок Франции, в котором сыграют чемпион страны («Пари Сен-Жермен») и обладатель национального Кубка («Марсель»).

Команды встретятся 8 января 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте (столице Кувейта). Время начала матча и бригада арбитров будут объявлены позже.

Напомним, с 2009 года матч за Суперкубок Франции проводится за пределами страны. Предыдущие розыгрыши трофея были организованы в Катаре, Израиле, Китае, Марокко, США, Тунисе и Канаде. Теперь этот список пополнит и Кувейт.

«ПСЖ» нацелился на Хулиана Альвареса: «Атлетико» готов расстаться с форвардом за € 120 млн
