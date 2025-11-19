Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель» состоится в Кувейте

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) объявила дату и место проведения матча за Суперкубок Франции, в котором сыграют чемпион страны («Пари Сен-Жермен») и обладатель национального Кубка («Марсель»).

Команды встретятся 8 января 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» в Эль-Кувейте (столице Кувейта). Время начала матча и бригада арбитров будут объявлены позже.

Напомним, с 2009 года матч за Суперкубок Франции проводится за пределами страны. Предыдущие розыгрыши трофея были организованы в Катаре, Израиле, Китае, Марокко, США, Тунисе и Канаде. Теперь этот список пополнит и Кувейт.