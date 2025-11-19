Юрий Сёмин: развитие российского футбола нужно начинать на детско-юношеском уровне

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о проблемах детско-юношеского футбола в России.

«Развитие нашего футбола нужно начинать с детско-юношеского уровня: улучшить базы, проявить внимание к тренерам, которые не получают его столько, сколько должны. Это главные действующие лица, от которых зависит, как будет развиваться российский футбол, какие ребята будут выходить из спортшкол и академий. 8—10 лет тренер чуть ли не через день участвует в подготовке игроков, обучении жизни. Ведь ребёнок больше всего контактирует именно со своими тренерами, наверное, после семьи. Эта тема очень важна, мне кажется, что министр должен обратить на неё большое внимание. Если в детско-юношеском футболе процесс улучшится, то и подготовка футболистов высокого уровня станет значительно эффективнее.

Много хорошего делается и сейчас. ЮФЛ — потрясающее соревнование. Вижу, как ребята готовятся к нему, как оно проходит благодаря РФС. Союз за всё платит — за переезды детей, судей, чтобы всё было как в большом футболе. Чувствуется большая поддержка, в том числе и финансовая», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.