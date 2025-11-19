Юрий Сёмин высказался о лимите и налоге на иностранных тренеров в РПЛ

Ивзвестный российский специалист Юрий Сёмин высказался о лимите и налоге на иностранных тренеров в Мир РПЛ. Сёмин отметил, что не сталкивался с такой практикой ранее.

— Хорошие иностранные тренеры должны приезжать. Они могут привозить методы, стили игры и тренировочного процесса. Это необходимо, здесь тоже должна быть конкуренция — честная, среди российских и иностранных специалистов. Но есть один нюанс. Когда клуб приглашает иностранного тренера, можно установить лимит — не больше двух—трёх зарубежных помощников в штаб. А остальные должны быть россиянами. Почему, например, Семак хорошо знает весь футбол? Посмотрите, с какими великолепными тренерами он работал в «Зените»! Наверное, поэтому он так много работает и выиграл столько титулов. Негоже иностранцу привозить с собой по десять человек. Это финансово напрягает клуб, а они всё равно уедут — останутся наши. И что-то важное и нужное возьмут — то, чего они не знали. Этот момент был обозначен мной, другие ребята высказывали своё видение.

В России работал прекрасный тренер — Дик Адвокат. Если бы с ним в «Зените» работали российские помощники, они получили бы большой опыт. Ни в одной аудитории такого не расскажут, а они видели и слушали это каждый день. Газзаев тоже выиграл Кубок УЕФА, у него работали наши ребята. Они знают, как побеждать и должны были быть востребованы. Это как раз то, о чём я говорю.

— Звучал не только вопрос лимита на иностранцев в штабе, но и налога на них. Что об этом думаете?

— Я этого не говорил. Налоги лягут на клубы. Лично не знаю и не сталкивался с такой практикой. Где есть такие налоги — тоже не видел. Возможно, имелось в виду введение налога, если в тренерском штабе больше двух—трёх иностранцев или легионеров в заявке больше допустимого. Может, это и реально, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.