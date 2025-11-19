Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов выставил оценки игрокам сборной России по итогам матча с Перу

Александр Бубнов выставил оценки игрокам сборной России по итогам матча с Перу
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам сборной России по итогам матча с Перу. Так, наименьший балл получил нападающий Константин Тюкавин — один. На пятёрку Бубнов оценил защитников Виктора Мелёхина, Максима Осипенко и Юрия Горшкова, а также полузащитников Александра Головина и Александра Черникова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

Фото: «Коммент.Шоу»

Матч между Россией и Перу прошёл 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 18-й минуте Александр Головин открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 82-й минуте Алекс Валера сравнял счёт. Встреча завершилась вничью 1:1.

В ноябрьскую международную паузу россияне сыграли также с Чили. Матч закончился победой чилийцев со счётом 2:0.

Материалы по теме
Александр Бубнов — о Карпине в «Динамо»: я бы его послал, он же вообще чокнулся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android