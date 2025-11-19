Александр Бубнов выставил оценки игрокам сборной России по итогам матча с Перу

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам сборной России по итогам матча с Перу. Так, наименьший балл получил нападающий Константин Тюкавин — один. На пятёрку Бубнов оценил защитников Виктора Мелёхина, Максима Осипенко и Юрия Горшкова, а также полузащитников Александра Головина и Александра Черникова.

Фото: «Коммент.Шоу»

Матч между Россией и Перу прошёл 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На 18-й минуте Александр Головин открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 82-й минуте Алекс Валера сравнял счёт. Встреча завершилась вничью 1:1.

В ноябрьскую международную паузу россияне сыграли также с Чили. Матч закончился победой чилийцев со счётом 2:0.