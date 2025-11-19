Скидки
Габулов: Черчесов — единственный тренер, способный сделать «Динамо» чемпионом

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов высказался о кандидатуре Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба после ухода Валерия Карпина.

«Хотел бы видеть в «Динамо» тренера, который даст результат, стабильность и сможет достичь победы в чемпионате. Если рассуждать объективно, единственная кандидатура, которая может достичь этого результата сегодня, — Станислав Черчесов. Его опыт, амбиции, знания, понимание футбола, умение настраивать и готовить на протяжении всего сезона говорят о том, что только он на сегодняшний день сможет это сделать.

Он своим опытом уже доказал. Думаю, он очень хочет победить в чемпионате России. Может получиться хорошее взаимодействие, если «Динамо» пригласит Черчесова. Однако на сегодняшний день он является тренером «Ахмата». Также неизвестно, хочет ли он сам», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

