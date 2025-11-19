Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: в это воскресенье мы увидим на поле совсем другое «Динамо»

Аудио-версия:
Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался в преддверии матча между московским «Динамо» и махачкалинскими одноклубниками. Команды встретятся в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Недавно пост наставника столичного клуба покинул Валерий Карпин — для бело-голубых это будет первый матч после его ухода.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«Полностью поддерживаю решение до зимы дать поруководить командой Ролану Гусеву. Он уже весной доказал, что может на короткой дистанции эмоционально взбодрить команду. Сколько тогда не могли обыграть «Спартак»? А он пришёл и сразу дал результат в главном дерби. В последнем матче года, кстати, снова сразится с красно-белыми. Интересно, удастся ли повторить этот трюк. Но сначала надо пройти неуступчивую «Махачкалу», с которой при Карпине провели худший матч в первом круге. Думаю, Гусев сможет подобрать нужные слова, и мы уже в это воскресенье увидим на поле совсем другое «Динамо». А там, может, и увидим его во главе команды уже без приставки и.о.» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

