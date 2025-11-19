Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров высказался о предстоящем дерби «Спартака» с ЦСКА

Умяров высказался о предстоящем дерби «Спартака» с ЦСКА
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем дерби с московским ПФК ЦСКА. Команды встретятся в рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2


— Следующий матч с ЦСКА. Хорошая возможность исправить ситуацию в таблице?
— Каждая игра — хорошая возможность. За каждый матч дают три очка. Понятное дело, что встреча с ЦСКА — это дерби. В первом круге мы проиграли, поэтому хочется победить, — приводит слова Умярова интернет-портал «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 15 туров РПЛ «Спартак» идёт на шестом месте, набрав 25 очков. ЦСКА занимает вторую строчку в таблице (33 очка).

Материалы по теме
Булыкин: было загадкой, зачем «Спартак» подписывал со Станковичем новый контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android