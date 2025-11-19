Умяров высказался о предстоящем дерби «Спартака» с ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем дерби с московским ПФК ЦСКА. Команды встретятся в рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 22 ноября на стадионе красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Следующий матч с ЦСКА. Хорошая возможность исправить ситуацию в таблице?
— Каждая игра — хорошая возможность. За каждый матч дают три очка. Понятное дело, что встреча с ЦСКА — это дерби. В первом круге мы проиграли, поэтому хочется победить, — приводит слова Умярова интернет-портал «Матч ТВ».
Напомним, по итогам 15 туров РПЛ «Спартак» идёт на шестом месте, набрав 25 очков. ЦСКА занимает вторую строчку в таблице (33 очка).
