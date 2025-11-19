Черчесов ответил, сколько ещё 37-летний Дзюба сможет играть на высоком уровне

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, сколько ещё нападающий «Акрона» Артём Дзюба сможет играть на высоком уровне. Действующий контракт 37-летнего нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

«Это зависит от него, его физиологии и, естественно, не только от личного подхода к подготовке, но и тренерского штаба. Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев знает, что делает. Думаю, этот тандем ещё долго может проработать», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 13 матчей в рамках Мир РПЛ, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.