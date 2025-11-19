Скидки
Владимир Габулов: в ЦСКА атмосфера перед дерби благоприятнее, чем в «Спартаке»

Владимир Габулов: в ЦСКА атмосфера перед дерби благоприятнее, чем в «Спартаке»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и московским «Спартаком». Игра пройдёт 22 ноября на «Лукойл Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«ЦСКА подходит к дерби со «Спартаком» в более благоприятной атмосфере. Однако, как это всегда бывает, всё сопутствующее уходит на второй план. Футболисты, тренерский штаб и руководство всегда мобилизуются перед такими противостояниями. Мне кажется, всё происходившее не будет иметь значения, если в «Спартаке» не совсем бардак. Дерби есть дерби. Футболисты обязаны подарить нам зрелищное противостояние», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

