Бубнов заявил, что пошёл бы работать в «Динамо» главным тренером с Александром Мостовым

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, пошёл бы он работал главным тренером московского «Динамо». Бубнов отметил, что мог бы подготовить команду с хорошими специалистами в качестве помощников.

— Пошёл бы я или нет [в «Динамо» тренером]? Пошёл бы, да. Но такой тренерский штаб бы собрал, блин. У меня бы и Царь (Александр Мостовой. — Прим. «Чемпионата») был, и Шалимов, и все бы были.

— Они спартаковцы.

— Какая разница? В конце концов, и Кобелева бы пригласили бы. Гусева с Паршивлюком не было бы. Ну не тот уровень, понимаешь. Вот. Задача-то какая сейчас? Уже не выиграют ни Кубок, ни чемпионат. Задач никаких нету. А за год мы бы подготовили, игрочков бы подкупили, пригласили. Из академии возьмём. Выставим игру, принципы игры.

— Кто должен быть тренером «Динамо»? Российский специалист или иностранец?

— Может быть как российский, так и иностранец.

— Кого бы вы позвали в нынешнее «Динамо»?

— Себя, я уже ответил, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» после 15 туров Мир РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.