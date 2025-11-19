«Мужской поступок». Булыкин — об отказе Карпина от неустойки после ухода из «Динамо»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поддержал отказ Валерия Карпина от неустойки после ухода из московского «Динамо». Ранее СМИ сообщали, что Карпин ушёл в отставку по собственному желанию.

«Если Карпин ушёл без неустойки, это мужской поступок. Обычно в топ-клубах это прописывают в контрактах: если тренер идёт, условно, не в пятёрке лидеров чемпионата, можно уволить без неустойки. Для меня было удивлением, что вообще какая-то неустойка должна была быть.

Я был всегда против совмещения — это не идёт на пользу. Тут это стало наглядно, и когда-то должно было закончиться. Не знаю, принял ли он решение сам или пообщался с руководством «Динамо». Но то, что он ушёл и решил сосредоточиться на сборной, — это правильная мысль», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.